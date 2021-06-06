Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumu başladı.

Ankara'da bulunan Yasemin Karakaya Ortaokulu'nda da sınav heyecanı yaşanıyor.

75 dakika sürecek bu ilk oturumda öğrenciler, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru için ter dökecek. Sınavın ikinci oturumu ise 11.30 itibariyle başlayacak ve Matematik ile Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Öğrencilerin bu soruları yanıtlamak için de 80 dakika süreleri olacak.

Öğrenciler sınava kendi okullarında giriyor. Öte yandan Covid-19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesine alınmayacak. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binaları temizlendi. Sınav için okula girişlerde öğrenciler sosyal mesafeye uygun şekilde sıraya alınırken, görevliler de temas gerektiren durumlarda cerrahi eldiven kullandı. Öte yandan okul içerisi ve bahçesinde maske takmak zorunlu olurken, isteyen öğrenciler sınav esnasında, sınıfta maskelerini çıkarabilecek. Ayrıca PCR testi pozitif veya temaslı olan öğrenciler ise diğer öğrencilerden ayrı, izole okullarda sınava alınacak.