Liseli gençler atık pil topladı

9. sınıfların müfredatında olan mesleki gelişim atölyesi dersinde çevre koruma ünitesinde yer alan sıfır atık, atık yönetimi, geri dönüşüm konuları işlendikten sonra öğrencilere ders öğretmenleri Emel Tokatlı ve Ayten Özer tarafından öğrendikleri bilgileri hayata taşımak ve farkındalık oluşturmak adına atık pil toplama ödevi verilerek, pil toplayan öğrenciler performans notu ile ödüllendirildi. Bu ödeve büyük bir istekle katılım sağlayan 9/A ve 9/B sınıfı öğrencileri, bin 520 adet atık pil topladı. Toplanan piller öğrenciler tarafından Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Birimi görevlilerine teslim edildi.