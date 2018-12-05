Liseli öğrencilere projeler anlatıldı

Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencileri için gezi düzenledi. Gezi kapsamında Gümüşdere Ihlamur Vadisi'nde öğrencilerle tur atan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, daha sonra öğrencilerle Estergon Türk Kültür Merkezi'nde yemek yedi.

‘Keçiören Evimiz Gönüldeki Yerimiz' projesi kapsamında tanıtım gezilerini sürdüren Keçiören Belediyesi, bu kez de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. sınıf öğrencilerine son 10 yılda vatandaşların hizmetine sunulan sosyal, kültürel, tarihsel ve milli projeleri gezdirdi. Lise yönetimi tarafından gelen gezi talebini geri çevirmeyen Keçiören Belediyesi, öğrenciler için iki otobüs tahsis ederek ilçe genelinde tanıtım yaptı. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı, Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ni, Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanı'nı, Abdürrahim Karakoç Gençlik Spor ve Kültür Merkezi'ni, Kartaltepe Kent Ormanı'nı, Çanakkale Şehitlik Anıtı'nı, Mevlana Kültür Kongre ve Spor Merkezi'ni ve Taha Akgül Spor Merkezi'ni ziyaret eden öğrencilere sosyal tesislerden faydalanmaları için tavsiyelerde bulunuldu. Keçiören'i gezerek hizmette olan projeleri yakından görmek isteyen öğrencilere Gümüşdere Ihlamur Vadisi tanıtılırken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da refakat etti. Gezinin ardından Estergon Türk Kültür Merkezi'ne geçen öğrenciler, Başkan Ak'la ve Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut'la yemek yedi. Öğrencilerden Mehmet Hacısu türkü söyleyerek yemek programını daha keyifli hale getirdi. Başkan Ak'a teşekkürlerini iletmek için mikrofonu eline alan Emrullah Cürebal ise, “Arkadaşlarımın bu geziden duyduğu memnuniyeti gözlerinden görebiliyorum. Tesisleri tanımamız açısından oldukça verimli bir faaliyet oldu. Bizlere Keçiören'i tanıma fırsatı sunduğunuz için teşekkür ediyorum” dedi.

"Projelerimiz gönüllere dokunuyor"

Başkan Ak, hizmete sokulan projelere ilişkin, “Keçiören'e 10 yıldır sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyoruz. Hizmete soktuğumuz projelerimizden vatandaşlarımız şuanda faydalanıyor. Sosyal tesislerin yanı sıra kültürel faaliyetlerimizle de hizmet yelpazemizi geniş tutuyoruz. Gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerimizi yaygınlaştırıyoruz. Görünen hizmetlerimizin yanında bir de görünmeyen hizmetlerimiz var. Projelerimizin görünmesinden ziyade o projenin gönüllere dokunup dokunmadığını önemsiyoruz. 10 yıllık yerel yönetim deneyimimizle Gönül Belediyeciliği Koordinasyon Merkezini kurarak yaşlı, bakıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımıza evlerinde bakım hizmeti veriyoruz. İnşallah bundan sonra da Keçiören'e hizmet etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.