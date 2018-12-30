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Liseli yürekler, lösemili çocuklar için attı

ANKARA (İHA) – Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları 11.

sınıf öğrencileri “Bir İyilik Yap” projesi kapsamında düzenledikleri yardım kermesinden elde ettikleri gelirle, lösemili çocukların ihtiyaçlarına destek oldu.


Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören lösemi hastası çocuklarını ziyaret eden Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları 11. sınıf öğrencileri, “Bir İyilik Yap” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenledikleri yardım kermesinden elde ettikleri gelirle, lösemili çocukların ihtiyaçlarına destek oldu. Lise öğrencilerinin ziyaretlerinden memnuniyet duyan lösemili çocuklar, bu anlamlı desteklerinden dolayı da teşekkür etti. Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları 11. Sınıf öğrencileri, lösemi hastası çocuklara yeni yıl hediyesi de vererek, 2019 yılının yeni başlangıçlar getirmesi temennisinde bulundu.


PDR biriminin organize ettiği proje için PDR öğretmeni Neşe A.Topçu sosyal sorumluluk projelerinin özellikle değerler eğitimi konusundaki önemine vurgu yaparak, Gazi koleji olarak düzenledikleri bu tür projelerinin öğrencilere çok büyük katkı sağladığını ifade etti. Öğrencilerin ailelerinde de olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Topçu, Türkiye genelinde her okulun sosyal sorumluluk projelerine önem vermesi gerektiğini de dile getirdi.

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