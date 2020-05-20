Liselilerden 101. yıla 101 proje

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılında, “Başkent İnovatif Okullar Projesi”ni hayata geçirdi. Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin videoları, beğeni topladı.

Sosyal mesafe sensöründen bomba imha robotuna, robotik koldan uyandıran yatağa tam 101 proje, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Başkent İnovatif Okullar Projesi”nde yer aldı. Lise öğrencilerinden büyük ilgi gören projelerle ilgili hazırlanan videolar da, “Steam Sergisi” olarak sosyal mecralarda yayınlandı.

“Bayramı bilimle kutladık”

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, etkinlikle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Öğrencilerimizi 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmek amacıyla, bu proje hazırlandı. Bu proje ile okullarda tasarım, buluş ve ürün geliştirme odaklı STEM yaklaşımına ve inovatif uygulamalara ağırlık verilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bilim ve teknolojinin öğretimine katkı sağlamak amacıyla proje kapsamında öğrenci ve öğretmenlere yönelik çeşitli faaliyetler düzenlenmekte ve gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerden sonuncusunda liseli gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kendi yaptıkları STEAM proje ve ürünleriyle, projenin sosyal medya hesaplarında çevrimiçi STEAM sergisine katılmış, bayramı bilimle kutlamıştır.”