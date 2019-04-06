Liv Hospital Ankara Hastanesi, fuarda yerini aldı

Liv Hospital Ankara Hastanesi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen HESTOUREX Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı 2019'da yerini aldı.

Açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı Hestourex 2019 Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı'nda bu yıl 165 ülkeden 6 bin alım heyeti ile 60 binin üzerinde ikili görüşme yapılması hedefleniyor. Türkiye genelinde turizmin 12 aya yayılmasını amaçlayan fuar kapsamında sağlık, wellness, adrenalin spor ve alternatif turizm alanlarında ulusal ve uluslararası platformlardan temsilciler de fuara katılıyor.

Liv Hospital Ankara Hastanesinden yapılan açıklamada, "HESTOUREX Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Yönetimi başta olmak üzere katılımcıları başarılı bir şekilde organize eden Ankara Kalkınma Ajansı yetkililerine ve standımızı ayrıca ziyaret ederek desteklerini bildiren değerli Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu (TURSAF) Başkanı Tevfik Yazan'a teşekkürlerimizi sunarız" denildi.