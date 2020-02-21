İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Liv Hospital Ankara Hastanesi yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

Liv Hospital Ankara Hastanesi yönetimi, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.


Liv Hospital Ankara Hastanesi, basın mensuplarıyla tanışma toplantısı düzenledi. Hastanenin Anlaşmalı Kurumlar ve Kurumsal Tanıtım Müdür Yardımcısı Irmak Kaya'nın organize ettiği basın toplantısına yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli medya kuruluşlarının basın mensupları katıldı. Kahvaltıya katılarak basın mensuplarıyla sohbet eden Liv Hospital Ankara Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aydoğdu, toplantıyı basın mensuplarıyla tanışmak için organize ettiklerini vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.