Liv Hospital Ankara Hastanesi yönetimi basın mensupları ile bir araya geldi

Liv Hospital Ankara Hastanesi, basın mensuplarıyla tanışma toplantısı düzenledi. Hastanenin Anlaşmalı Kurumlar ve Kurumsal Tanıtım Müdür Yardımcısı Irmak Kaya'nın organize ettiği basın toplantısına yönetim kurulu üyeleri ve çeşitli medya kuruluşlarının basın mensupları katıldı. Kahvaltıya katılarak basın mensuplarıyla sohbet eden Liv Hospital Ankara Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Şebnem Aydoğdu, toplantıyı basın mensuplarıyla tanışmak için organize ettiklerini vurguladı.