Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizleri dört yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ameliyat için 2 yıl önce Londra'ya gönderilen ve başarılı geçen ameliyat sonrası tedavileri Türkiye'de devam eden siyam ikizleri Derman ve Yiğit dört yaşına girdi.

Antalya'da kafaları yapışık halde dünyaya gelen siyam ikizleri Yiğit ve Derman kardeşler, yaklaşık 2 yıl önce İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan operasyonla birbirinden ayrıldı. Operasyon tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde tedavilerinin Türkiye'de devam etmesi amacıyla Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla ülkelerine getirilen kardeşler tedaviye olumlu yanıt verdi. Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde tedavilerine devam edilen miniklerin dördüncü yaş günü kutlandı. Hastanede sürpriz yaş günü kutlaması düzenlenen Derman ve Yiğit kardeşler, kameraların karşısında hazırlanan pastanın mumlarını birlikte söndürdü.

“Ağır ameliyatlardan sonra yoğun bir rehabilitasyon programına aldık”

Derman ve Yiğit kardeşlerin sağlık durumu hakkında bilgi veren Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar, “Yaklaşık 2 yıllık bir serüvenimiz var onlarla. Dört yaşlarını doldurdular. Bugün doğum günlerini kutlayacağız. Tabii zorlu bir süreç oldu, ağır ameliyatlardan sonra yoğun bir rehabilitasyon programına aldık bu çocukları ve hala devam ediyor. Çok fonksiyonel bir tedavi uyguluyoruz. Ufak tefek cerrahi müdahaleler yine Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde yapılıyor. Tamamen Türkiye Cumhuriyeti devleti imkanları çerçevesinde bu süreci uluslararası standartlarda sürdürüyoruz. İki yıl öncesinden, bir yıl öncesinden, hatta bir gün öncesinden farklı olarak bu süreç devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Derman yürüyor şu anda, Yiğit'in de biraz zamana ihtiyacı var”

Ailecek zorlu bir süreçten geçtiklerini anlatan baba Ömer Evrensel ise, tedaviden memnun olduklarını vurgulayarak, “Tedaviden memnunuz. Derman yürüyor şu anda ve Yiğit'in de biraz zamana ihtiyacı var. İnşallah zamanla o da yürüyecek. Zorlu bir sürecin içerisindeyiz ama Allah'ın izniyle inşallah hepsini atlatacağız. Problemimiz yok şu anda” diye konuştu.

Kardeşlerin ameliyat sonrasındaki süreçlerinde de doktorlar ile birlik içerisinde hareket ettiklerini belirten anne Fatma Evrensel, “Derman yürümeye de, konuşmaya da başladı. Yiğit de yeni yeni kendini toparlamaya başladı. İyi gidiyor. Çok şükür daha iyiler ve daha iyi de olacaklar inşallah” şeklinde konuştu.