İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lösemili minikler Taşdelen'in makamında

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, lösemili çocuklarla bir araya geldi.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Genel Koordinatörü Hülya Ünver, lösemili çocuklar ve ailelerini makamında ağırladı. Çankaya merkezli bir sivil toplum örgütü olarak Çankaya Belediyesi ile daha geniş anlamda işbirliği yapmak istediklerini belirten Ünver, lösemi ve farkındalık etkinliklerinin yanı sıra ortak projeler geliştirmeyi önerdi.


Vakfın lösemili çocuklarla yaptıkları çalışmaları takdirle izlediğini belirten Taşdelen, LÖSEV ile işbirliğine hazır olduklarını ifade ederek, "Çok sayıda çalışmayı birlikte hayata geçirebiliriz” dedi. Taşdelen, ayrıca gün içerisinde Trabzonlular Vakfı Başkanı Bilgin Aygül, Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Başkanı Füruzan Bilir ve beraberlerindeki yönetim kurulu üyeleri ile de bir araya geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.