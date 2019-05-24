Lösemili minikler Taşdelen'in makamında

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Genel Koordinatörü Hülya Ünver, lösemili çocuklar ve ailelerini makamında ağırladı. Çankaya merkezli bir sivil toplum örgütü olarak Çankaya Belediyesi ile daha geniş anlamda işbirliği yapmak istediklerini belirten Ünver, lösemi ve farkındalık etkinliklerinin yanı sıra ortak projeler geliştirmeyi önerdi.

Vakfın lösemili çocuklarla yaptıkları çalışmaları takdirle izlediğini belirten Taşdelen, LÖSEV ile işbirliğine hazır olduklarını ifade ederek, "Çok sayıda çalışmayı birlikte hayata geçirebiliriz” dedi. Taşdelen, ayrıca gün içerisinde Trabzonlular Vakfı Başkanı Bilgin Aygül, Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Hamit Köse, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Başkanı Füruzan Bilir ve beraberlerindeki yönetim kurulu üyeleri ile de bir araya geldi.