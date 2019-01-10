Lösemili Sude Naz'dan Çankaya Belediyesine vefalı ziyaret

Haziran ayında lösemi teşhisi konulan 12 yaşındaki Sude Naz Özer, tedavi sürecinde kendisine destek olan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret etti.

Sude Naz Özer, lösemi tedavisi gördüğü süreçte “Güzel Yüzün Hep Gülsün” sloganıyla 1 Aralık'ta Çankaya Belediyesi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yardım konseri için her türlü desteği gösteren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i ziyaret etti. Başkan Taşdelen'e teşekkür eden Sude Naz, hastalığı yeneceğine dair söz verdi.

Küçük Sude Naz'ın lösemiyi yeneceğinden en ufak kuşkusu olmadığını ifade eden Başkan Taşdelen, Sude Naz'ın gülen yüzünün yer aldığı plaketi odasının en güzel yerine koyacağını dile getirdi. Taşdelen, Sude Naz'ın ziyaretinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Sude Naz'ın hastalığına rağmen yaşama dört elle sarılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Taşdelen, tedavi süreci ve sonrasında Sude Naz'ın hep yanında olacağını belirtti.