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LÖSEV'den YENİMEK kursiyerlerine seminer

Yenimahalle Belediyesinin farklı günlerde 16 noktada düzenlediği “Sağlıklı Beslenme ve Kansere Karşı Korunma Yolları, LÖSEV’de Gönüllülük Bilinci” semineri, son gününde YENİMEK Karşıyaka Kurs Merkezi’nde düzenlendi.

Yenimahalle Belediyesinin farklı günlerde 16 noktada düzenlediği “Sağlıklı Beslenme ve Kansere Karşı Korunma Yolları, LÖSEV'de Gönüllülük Bilinci” semineri, son gününde YENİMEK Karşıyaka Kurs Merkezi'nde düzenlendi.


LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) işbirliğinde gerçekleşen “Sağlıklı Beslenme ve Kansere Karşı Korunma Yolları, LÖSEV'de Gönüllülük Bilinci" seminerinde, LÖSEV eğitmenleri Selin Çakıcı ve Elif Kara çağın hastalığı kanser hakkında vatandaşları bilgilendirdi.


İlk olarak kursiyerlere LÖSEV'in tarihçesi ve amaçlarından bahseden eğitmenler, kanserden korunma yolları, sağlıklı beslenme ve Lösemi konusunda vatandaşları aydınlattı. Ayrıca kursiyerlere Löseminin belirtileri, nedenleri, tedavisi ve korunmak için neler yapılması gerektiğini de anlatan LÖSEV gönüllüleri, kanserle mücadelede gönüllülük bilincinin önemine de dikkat çekti.



“Bunlardan uzak durun”


Günlük hayatta sık kullanılan hazır gıdaların tehlike saçtığına da değinen eğitmenler, "Fast food gıdalar, market ürünleri, gazlı ve suni şekerli içecekler, plastik eşya ve yoğun deterjan kullanımı, şeker ve unlu mamullerin aşırı derecede tüketilmesi, gereksiz ilaç ve vitamin kullanımı, cep telefonu başta olmak üzere bilgisayar ve tablet benzeri aşırı radyasyon yayan cihazlar uzun süre kullanılması hastalığın oluşmasında büyük öneme sahip. Bunlardan uzak durun. Sağlıklı beslenin, sağlıklı yaşayın” dedi.

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