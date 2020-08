Lübnan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve HAK-İŞ'e teşekkür

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Lübnan-Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan El-Sebsebı'ye bir mektup yazarak, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamada onlarca insanın hayatını kaybetmesi ve yüzlerce insanın yaralanmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Arslan, Lübnan halkına, hükümetine ve çalışanlarına taziyelerimizi iletirken, hayatını kaybedenlere yüce Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Arslan, mektubunda “Lübnan'daki tüm çalışanlar ile her zaman dayanışma içeresinde olduğumuzu, HAK-İŞ olarak sizleri desteklemek için hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Lübnan halkının birlik ve dayanışma ile ekonomik sorunları başta olmak üzere tüm sorunların üstünden geleceğine yürekten inanıyoruz. Bu vesile ile yaşanan acı hadiseden dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Lübnan Cumhuriyeti vatandaşlarının barış, güven, huzur ve istikrar içinde yaşamasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Lübnan- Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Temsilcisi Ghassan El-Sebsebı de HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a cevaben gönderdiği mektupta, “Öncelikle Allah'ın yardımıyla ve dostlarımızın desteği ile Lübnan'ın karşılaştığı her sorundan daha güçlü çıktığını ifade eder, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, HAK-İŞ Konfederasyonuna ve Aziz Türk milletine, anında ve hiç tereddüt etmeden bize yardım elini uzatıp, her türlü maddi ve manevi desteğini sağladığı için milyonlarca kez şükranlarımızı sunmak istiyorum. Bizi her zaman destekleyen Sayın Mahmut Arslan dostumuza ve yönetim kuruluna şükranlarımı arz ederim. Daha güçlü, gelişmiş ve istikralı bir Türkiye olmasını temenni ediyoruz” dedi.