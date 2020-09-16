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Lüks araçları 15 saniyede çalan çete çökertildi

Başkent’te Alman markası eski lüks araçları 15 saniyede çalıp sahte evrakla satan çete, polisisn düzenlediği operasyonla çökertildi.

Başkent'te Alman markası eski lüks araçları 15 saniyede çalıp sahte evrakla satan çete, polisisn düzenlediği operasyonla çökertildi.


Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya, Keçiören ve Sincan ilçelerinde çeşitli tarihlerde aynı iki marka ve modelde 10 aracın çalınması üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonrası düzenlenen operasyonda, otomobilleri çaldıkları ve sahte evrakla satmayı planladıkları öğrenilen T.D ve M.Ş. isimli oto hırsızları yakalandı. Polis, güvenlik kameraları ve tanık ifadelerinin incelenmesi neticesinde oto hırsızlarının 15 saniyeden kısa bir süre içinde araçları çaldıklarını belirledi. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, çalınan araçlar sahiplerine teslim edildi.

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