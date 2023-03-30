Madde bağımlısından iki okulda bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Ankara'da uyuşturucu madde etkisinde olduğu ileri sürülen gencin iki farklı okulda düzenlediği bıçaklı saldırıda yabancı uyruklu bir kişi ve 4 öğrenci yaralanırken, 1 öğrenci ise hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden lise 3'üncü sınıf öğrencisinin Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden dolayı ailesiyle Ankara'ya göç ettiği öğrenildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Çankaya ilçesinde yer alan bir ortaokul ve lisede meydana geldi. İddialara göre uyuşturucu madde etkisi altında olan Yiğitcan Berke B. (17), gözüne kestirdiği ortaokul öğrencileri İ.C.A. (14) ve S.T.Y.'yi (14) okul çıkışında bıçakladıktan sonra kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından civardaki bir lisenin önüne gelen Yiğitcan Berke B., o esnada yoldan geçen yabancı uyruklu O.A.'yı (21) da yaraladıktan sonra okuldan çıkan lise öğrencilerine saldırdı. Saldırıya uğrayan öğrencilerden Y.B.B. (17) ve E.B. (17) yaralanırken, 16 yaşındaki Alperen Palta ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kısa sürede yakalanan Yiğitcan Berke B. gözaltına alınırken, kalbine aldığı ölümcül darbe sonucu hayatını kaybeden Palta'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Depremden dolayı Ankara'ya göç etmiş

Alperen Palta'nın lise 3'üncü sınıfta okuduğu ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden ötürü ailesiyle önce Antalya'ya, ardından da Ankara'ya göç ettiği öğrenildi. Henüz 2 haftadır Ankara'da bulunan ve 3 kardeşten en büyüğü olan Palta'nın cansız bedeninin defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a götürüleceği belirtildi. Hayatını kaybeden Alperen'in ismini vefat eden ağabeyinden aldığı da öğrenildi.

Olayın tanıklarından esnaf Halis Demir, “Çocuğun elinde bıçak vardı. Herkese saldırıyordu. Yaralı çocuk yolun ilerisinde yere düştü. Bir yaralı çocuk daha gördüm. Bacağını tutarak koşuyordu. Ardından da polisler geldi, saldırganı yakaladı. Çocuğa çok üzüldüm” ifadelerini kullandı.

“Kalbine sert bir darbe vurmuş”

Palta'nın kuzeni Mücahit Demir, “Alperen'in kuzeniyim. Alperen bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan terör estirmiş. 10 kişiye yakın kişiyi bıçaklamış. Sonra da Alperen'e saldırmış. Kalbine sert bir darbe vurmuş. Tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Ailesiyle depremden dolayı Kahramanmaraş'tan Ankara'ya geldi. Daha önce Antalya'da yurtta sığınıyordu. Okul nedeniyle de Ankara'ya geldi. Saldırgan madde kullandığı için önüne gelene saldırmış. Yaklaşık 2 haftadır Ankara'daydı Alperen. Saldırganı daha önce hiç görmedik. Alperen, ‘sırtına vur ekmeğini al' diye tabir edilen bir insandı. Kimseye zararı yoktu” dedi.