Maganda kurşununa kurban giden minik Emirhan son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'daki bir düğünde havaya sıkılan kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Emirhan Baytemir için cenaze namazı kılındı.

Mamak ilçesinde meydana gelen olayda 9 yaşındaki Emirhan Baytemir, cumartesi gecesi ailesiyle birlikte akrabalarının düğününe gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde O.T.'nin kutlama amaçlı havaya ateş ettiği esnada silahından çıkan kurşun minik Emirhan'ın başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Emirhan Baytemir, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen Baytemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emirhan'ın canına mal olan kurşunu ateşleyen O.T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Minik Emirhan için Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda bulunan Ortaköy Mezarlık Camii'nde cenaze namazı kılındı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede bazı aile yakınları sinir krizi geçirdi. Baytemir'in cansız bedeni namazın ardından toprağa verilmek üzere defin alanına götürüldü.

Silahın ruhsatsız olduğu tespit edildi

Jandarma tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada O.T.'nin silahının ruhsatsız olduğu açıklanarak, “Ankara İl Jandarma Komutanlığı Mamak ilçesi Kıbrısköy Mahallesi'nde 27 Ağustos 2022 tarihinde düğün alanında O.T. isimli şahıs ruhsatsız tabancası ile havaya ateş ederek E.B. isimli çocuğun ağır yaralanmasına sebep olmuştur. E.B. isimli çocuk kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Şüpheli O.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Kapalı C.İ.K. teslim edilmiştir” denildi.