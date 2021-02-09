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Mağaza kuyruğunda korona virüse davetiye çıkardılar

Ankara’nın Sincan ilçesinde dün açılışı gerçekleşen ve korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı mağazada bugün de aynı manzaralar yaşandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde dün açılışı gerçekleşen ve korona virüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı mağazada bugün de aynı manzaralar yaşandı.


Sincan ilçesinde bulunan bir züccaciye mağazasının dün açılış nedeniyle uygulanan 'ucuzluk', korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı bir kalabalığa neden olmuştu. O mağazada bugün de yine aynı manzaralar yaşandı. Yüzlerce vatandaş mağazaya girebilmek için kuyruğa girdi.

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