Magnezyum eksikliğinde kanser tehlikesi

Dr. Uğur Coşkun, Basel Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan çalışmaya göre magnezyum yönünden zengin hücrelerin kanserle mücadelede ne kadar önemli olduğunun kanıtlandığını ve eksikliğinde bağışıklığın büyük oranda düştüğünü söyledi.

Vücudumuzdaki en önemli minerallerden birisi olan magnezyumun birçok önemli enzimin çalışması için kilit role sahip olduğunu belirten Kanserde Güncel Tedavilere Erişim ve Geliştirme Derneği Başkanı Dr. Uğur Coşkun, “Basel Üniversitesi'nden araştırmacı Christoph Hess ve arkadaşlarının yeni yayınladıkları araştırmada vücut bağışıklık sisteminin en önemli hücresi olan T hücrelerinin kanser hücreleri dahil birçok anormal hücreyi ancak magnezyumdan zengin bir ortamda etkili bir şekilde yok edebileceğini gösterdiler. Bu çalışmada ayrıca magnezyumun LFA-1 olarak isimlendirilen T hücre yüzey proteinlerinin fonksiyon göstermesinde de ne çok önemli olduğu gösterildi” ifadelerini kullandı.

“Magnezyum düzeyi düşük kişilerde bağırsak ve pankreas kanserinin daha sık olduğu gösterilmişti”

Her gün vücudumuzda yüzbinlerce kanser hücresi oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Coşkun, herkesin kendi bağışıklık sisteminin özellikle T hücreleri aracılığı ile bu kanser hücreleri ile savaşıp galip geldiğini ve kanser gelişiminin önlediğini bildirdi. Bağışıklık sisteminin bu mücadelede yetersiz kaldığı durumlarda kanser gelişimi riskinin arttığını belirten Coşkun, “Bu nedenle magnezyumun bağışıklık sisteminin temel yapılarından olan T hücrelerinin çalışmasındaki rolünün bu çalışmada gösterilmesi çok önemli. Daha önceden magnezyum düzeyi düşük kişilerde bağırsak ve pankreas kanserinin daha sık olduğu gösterilmişti. Bu çalışma riskin artış mekanizması konusunda yol gösterici olabilir” diye konuştu.

“T hücrelerini aktive ederek kanser hücrelerini yok etmeyi hedefleyen bir tedavi yöntemi”

İmmunoterapinin kanser hastalarının tedavisinde en umut verici yöntem haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Uğur Coşkun, “T hücrelerini aktive ederek kanser hücrelerini yok etmeyi hedefleyen bir tedavi yöntemi. Ülkemizde de böbrek tümörü, cilt kanseri dahil birçok kanserde kullanılmakta. Bu çalışmayı incelediğimizde immunoterapinin etkisiz olduğu hastalarda magnezyum eksikliğinin bir rolü olabilir diye düşünebiliriz. Bu konunun daha detaylı olarak araştırılması önemli. Ülkemizde özellikle de kanser hastalarında magnezyum eksikliğini sık görüyoruz. Kurubaklagiller, tam tahıllar, koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi gıdalarda bolca bulunan magnezyumun bu gıdalardan günde ortalama 300-350 mg civarında alınması gerekiyor. Sıklıkla gözden kaçan magnezyum eksikliğinin özellikle kanser hastalarında takibi çok önemli. Gıdalar ile yeterli düzeye ulaşmıyorsa magnezyum preperatlarını da kullanmak gerekebilir. Özellikle immünoterapi alan kanser hastalarında düşük magnezyum düzeyleri tedavi başarısızlığı ile ilgili olabilir” dedi.