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Mahallede şenlik var

Çocuk şenliklerinden yaz konserlerine kadar kültürel ve sosyal etkinliklerle 7’den 70’e tüm Mamaklıların keyifli ve eğlenceli bir yaz geçirmelerini sağlayan Mamak Belediyesi, Yaz Şenlikleri ve Yaz Sineması adı altında yeni bir etkinlik başlattı.

Çocuk şenliklerinden yaz konserlerine kadar kültürel ve sosyal etkinliklerle 7'den 70'e tüm Mamaklıların keyifli ve eğlenceli bir yaz geçirmelerini sağlayan Mamak Belediyesi, Yaz Şenlikleri ve Yaz Sineması adı altında yeni bir etkinlik başlattı.


Etkinliğin ilk adresi Başak Mahallesi oldu. Necip Fazıl Kültür Merkezi önündeki etkinlik alanına nostaljik sinema akşamlarını tam anlamıyla yansıtmak amacıyla 1956 model Chevrolet marka araçla gelen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Çocuklarımızın yüzlerini güldürmek, ailecek keyifle vakit geçirmelerini sağlamak ve özlemini duyduğumuz mahalle kültürünü canlandırmak amacıyla Yaz Şenlikleri ve Yaz Sineması programı başlattık. Her yaştan vatandaşlarımızın toplanıp, birlikte neşeli vakit geçirmelerini istedik. Şenliği hemşehrilerimizin ayağına getirdik. Etkinliğimize aileleriyle renk katan tüm Mamaklılara teşekkür ediyorum” dedi.



Müslüm filmini vatandaşlarla izledi


Mamak Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi önüne kurulan dev platformda her yaştan vatandaşa hitap edecek etkinlikler yer aldı. Animasyon gösterilerinden yarışmalara, tiyatro gösterilerinden çocuklar için palyaço ve Pamuk Prenses gösterileri ve illüzyon şova kadar Mamaklılar dolu dolu bir akşam yaşadı. Eğlencelerin ardından özel bir hayran kitlesine sahip, yorumculuğuyla Türk müziğine damga vuran Müslüm Gürses'in hayatını anlatan gişe rekortmeni “Müslüm” filmi seyirciyle buluştu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de filmi vatandaşlarla bir arada izledi. Yaz Şenlikleri ve Yaz Sineması yaz boyunca Mamak'ın farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

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