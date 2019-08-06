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Mahalleler cıvıl cıvıl

Hafta sonu 5 ayrı mahallede düzenlenen şenliklerde Altındağlılar unutulmaz akşamlar yaşadı.


Altındağlılar, düzenlenen Yaz Akşamı Şenlikleri ve Mahalle Şenlikleri ile keyif dolu vakit geçirdi. Altındağ Belediyesince; Gültepe, Battalgazi, Aydınlıkevler mahallelerinde gerçekleşen Yaz Akşamı Şenlikleri'nde çocuklar palyaço, Pamuk Prenses ve illüzyon gösterileriyle eğlenirken, büyükler ise Şampiyon ve Müslüm filmlerini seyretti. Zübeyde Hanım ve Karapürçek mahalleleri ise “Mahalle Şenlikleri” ile gönüllerince eğlendi. Çocuklar alanlara kurulan oyuncaklarla vakit geçirirken mahalleliler de düzenlenen yarışmalar ve çekilişlerle birbirinden güzel hediyelerin sahibi oldu.



Çağrı merkezini arayana bisiklet


Şenliklere katılan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, çocuklarla oyunlar oynarken vatandaşlarla da sohbet etti. Altındağ Belediye Başkanı Balcı, Battalgazi'de katıldığı şenlikte ise sürpriz bir yarışma düzenledi. Yarışmada Altındağ Belediyesine bağlı Altın Masa Çağrı Merkezi'nin 444 3919 numaralı telefonunu arayarak ismini yazdıran ilk iki kişiye bisiklet hediye edildi. Başkan Balcı, mahallelerde rengarenk akşamların yaşanmasına vesile olan şenliklerin tüm hızıyla devam edeceğini ifade etti.



"Amacımız altındağ'daki herkesin mutlu olması"


Göreve geldiği günden itibaren yapılan hizmetlerden bahseden Başkan Balcı, "Altındağ'ı sokak sokak gezerek vatandaşlarımızı dinliyoruz. Seçim öncesi söz verdiğimiz gibi mahallelerde şenlikler düzenleyerek; kültür, sanat ve eğlenceyi Altındağlı hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini yaşatmaya çalıştığımız Altındağ'da, etkinlikler bunlarla da sınırlı kalmayacak. Şenliklerin yanı sıra hemşehrilerimizi Çamlıdere, Polatlı, Beypazarı ve Nallıhan gibi Ankara'nın turistik ilçelerine götürüyoruz. Amacımız Altındağ'daki herkesin mutlu olması" ifadelerini kullandı.

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