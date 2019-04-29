Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne Bakan Kasapoğlu'ndan ziyaret

Ankara Altındağ'da bulunan Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nu ağırladı.

Ziyarete okulu gezerek başlayan Bakan Kasapoğlu girdiği bir sınıfta öğretmen ve öğrenciler ile sohbet etti. Bakan daha sonra okul bahçesinde öğrenciler ile kısa bir söyleşi yaparak onların sorularını cevapladı.

“Eğitim bizim için çok önemli”

Bakanlık olarak eğitim camiasının önemli olduğunu söyleyen Mehmet Kasapoğlu, “Tüm eğitim kurumları, okul öncesinden üniversiteye kadar hepsi bizim için değerli. Gençlerimizi önemsiyoruz. Bakanlığımız hepinizin hizmetinde. Çünkü bakanlık olarak çok geniş bir hizmet yelpazesine sahibiz. Spor faaliyetleri, gençlik ile ilgili kamplar eğitimler ve birçok aktivite mevcut. İnşallah bundan sonra ki süreçte sizlere bakanlığımızı tanıtma yönünde çok çalışacağız. Bugün ki ziyaretimiz de bu bağlamda bir tanışma ziyareti” diye konuştu.

Öğrencilerden gelen spor salonu ve kütüphane isteklerine duyarsız kalmayan Bakan Mehmet Kasapoğlu gerekenin yapılacağını dile getirdi. Kasapoğlu söyleşinin ardından öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.