Makam Yiğit Alp'in

sınıf öğrencisi Yiğit Alp Demir'in Mamak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu programda renkli görüntüler oluştu.

Emine Rasim Özkaya İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Yiğit Alp Demir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mamak Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı programda Murat Köse, çocuk başkan Demir'e eğitim hayatında başarı dileyerek, “Sevgili yavrumuz ışıl ışıl bakan gözleri ile bizlere enerji verdi. Kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı önemsiyor ve onlar için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Bir süreliğine Mamak Belediye Başkanı olan küçük başkan, ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı için teşekkür etti. Daha sonra Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile bir süre sohbet eden Demir, belediyelerin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi verdi. Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü personeli ile görüşen ve çalışmaları hakkında bilgi alan Demir, gördüğü eksiklikler konusunda da talimat verdi.