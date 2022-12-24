Makas atan trafik magandasının sebep olduğu kazada yaşlı kadın ezilmekten son anda kurtuldu

Kazada kaldırımda bekleyen bir kadın facianın eşiğinden kıl payı dönerken, toplam 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 22 Aralık günü Batıkent ilçesi Yeni Batı Mahallesi Başkent Bulvarı'nda meydana geldi. 06 ANL 67 plakalı aracının kontrolünü yolda makas attığı sırada kaybeden Cuma D. park halindeki otomobille çarptı. Kaza sırasında kaldırım kenarında yürüyen Süheyla Günay ise ezilmekten son anda kurtuldu. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, toplam 4 araçta maddi hasar oluştu. Korku dolu o anlar ise bir sitenin güvenlik kamarası tarafından anbean kaydedildi.

“Korkudan hala rahatsızım bacaklarım titriyor”

Olası bir felaketten son anda sıyrıldığını söyleyen Süheyla Günay, “Kıl payı kurtardım. Bir adım attım kaldırımdan, arkamdan patlama işittim. Torunuma araba çarptı sandım. Şiddetle döndüm ve ‘Emre' diye bağırdım. Ondan sonra panikle karşı duvara atmışım kendimi. O duvara da çarpabilirdim. Geri döndüm baktım ki arabalar birbirine girmiş. Korkudan hala rahatsızım bacaklarım titriyor. Ölümle burun buruna geldik. Dedim ki hem torunum gitti hem ben gittim. O ses o kadar şiddetliydi ki. Hala o psikolojiyi atamadım üzerimden. Burada çok kaza oluyor. Neden oluyor bu kadar onu da anlamış değilim. Hiç ilgilenilmediği için biz bu kazaları yaşıyoruz. O fren seslerinden her gün yüreğimiz sıkışıyor” ifadelerini kullandı.

“Kazalar genellikle tümsek yüzünden oluyor”

Kazanın tanıklarında Mehmet Günaslan, sürücünün yoldaki tümseği geç fark edilmesi sebebiyle kazanın yaşandığı belirterek, Üst taraftan arabalar geliyordu. Kazayı yapan araba sol taraftaydı. Onun önünde de başka bir araba geçiyordu. O tümseği fark edince frene bastı. Arkadaki de ondan kurtulmak için manevra yaptı ve buradaki arabalara sırayla vurdu. Ama esas şey tümseğin olması. Tümseğe gelince bütün arabalar duruyor. Arkadaki araç da bunu fark etmiyor, o da frene basınca kazalar meydana geliyor. Tümseğin bir an evvel kaldırılması lazım buradan. Kazalar genellikle tümsek yüzünden oluyor. Ölü yaralı olmadı. Kazaya sebep olan sürücü bir süre arabadan çıkamadı, şaşırmıştı. Üç tane araba hasar gördü. Pert oldu arabaların hepsi” dedi.

“Aracımda büyük miktarda hasar mevcut”

Kazanın mağdurlarından Orhan Kara, “Site görevlisi aradı bizi. ‘Aracınıza çarpılmış lütfen gelin' dedi. Aracı kullanan kişi öndeki araca makas atmaya çalışıyor, direksiyon hakimiyetini geri toparlayamıyor. Çapraz bir şekilde gelip aracımıza çarpıyor. Aracımda büyük miktarda hasar mevcut. Burada bu tür kazalar sürekli oluyor. Bu yol üzerinde bununla ilgili bir çözüm bekliyoruz açıkçası. Nasıl bir çözüm olur, onu da yetkililer karar versin” diye konuştu.