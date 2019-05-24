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Makedonya Türklüğü kitap oldu

Yazar Ali Maskan’ın Kalanlara Gurbet Gidenlere Memleket Rumeli (Makedonya Türkleri) kitabı yayınlandı.

Yazar Ali Maskan'ın Kalanlara Gurbet Gidenlere Memleket Rumeli (Makedonya Türkleri) kitabı yayınlandı. Bengü Yayınları'ndan çıkan kitapta Makedonya Türklüğü geniş biçimde ele alınıyor.


"1970'in Kasım'ında Osmaniye'de doğdum. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğuyum. Babamın adı Yahya annemin adı Melek, kardeşlerim Servet ve Şevki'dir. Hayatımın ilk dersini beni ağlatarak hayata tutunmayı öğreten ebemden aldım" diyerek kendini tanıtan yazar Ali Maskan'ın yeni kitabı Kalanlara Gurbet Gidenlere Memleket Rumeli (Makedonya Türkleri) raflardaki yerini aldı. Bengü Yayınları tarafından okuyucuyla buluşturulan eserde geniş olarak Balkan coğrafyası, özelde ise Makedonya Türklüğü işleniyor.


Rumeli'ye göç ile başlayan eserde dünün Makedonyası, Rumeli'den göç, bugünün Makedonyası ve Makedonya Türklüğü ele alınıyor. Makedonya'da Türk kimliği, Türklerin farklı toplumsal yapıları gibi oldukça ilgi çeken konuların da işlendiği kitapta ülkedeki sivil toplum kuruluşları masaya yatırılıyor. Makedonya'daki Türkçe eğitim sisteminin de geniş çaplı değerlendirildiği eserde Türkçe eğitimin sorunları ve çözüme yönelik çalışmalar da derinlemesine ele alınıyor.

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