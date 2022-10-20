Malatya-Hekimhan yolu 22 Ekim'de hizmete açılıyor

Malatya'yı Sivas'a bağlayan Malatya-Hekimhan bölünmüş yolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 22 Ekim'de hizmete açılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Malatya-Hekimhan 16. Bölge Hududu Yolu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Ticaret ve sanayi merkezi olarak ülke ekonomisine katkı sağlayan Malatya'da hayata geçirilen karayolu yatırımlarıyla yol standardı yükseltilerek, şehrin gelişiminin desteklendiği vurgulanan açıklamada, Malatya'yı Hekimhan ilçesine bölünmüş yol konforuyla bağlamak amacıyla inşa edilen Malatya-Hekimhan 16. Bölge Hududu Yolu'nun 22 Ekim'de vatandaşların hizmetine sunulacağı kaydedildi. Yolun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da teşrifleriyle açılacağı bildirilen açıklamada, “Malatya-Hekimhan-16. Bölge Hududu Yolu, Türkiye'deki karayolu ağının kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğünün oluşturulmasına da katkı sağlayacak. Eğim ve genişlik bakımından ihtiyaca cevap veremeyen engebeli bir arazide bulunan mevcut yolun fiziki ve geometrik standartları tüneller ve köprüler ile yükseltildi. Halkımıza kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyoruz. Proje ile mevcut güzergaha göre yol 3.7 kilometre kısalacak. Seyahat süresi ise yaklaşık 35 dakika azalacak” denildi.

Toplam 6 bin 163 metre uzunluğunda 8 tünel inşa edildi

Malatya'yı Sivas'a bağlayan kuzey-güney aksında tek yol olarak hizmet veren 108 kilometrelik mevcut Malatya-Hekimhan Yolu, 104,3 kilometre uzunluğunda yeniden projelendirilerek, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım (BSK) kaplamalı bölünmüş yol haline getirildi. Engebeli arazi yapısında tesis edilen yol güzergahında toplam 6 bin 163 metre uzunluğunda 8 tünel ve 2 bin 398 metre uzunluğunda 14 köprü inşa edildi.