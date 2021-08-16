Malatya Yaygın Sulama Projesi'nin ekonomiye 3 milyon liralık katkı sağlaması amaçlanıyor

DSİ tarafından Malatya'da bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesi kapsamında hayata geçirilen Yaygın Göleti Sulaması Projesi ile 3 bin 770 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Malatya Yaygın Sulaması İnşaatı çalışmalarının devam ettiğini ve projenin bitirilmesi ile toplamda 3 bin 770 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi sulanması temin edileceğini belirterek, “Su kaynağı Yaygın Göleti tamamlanmıştır. Gölet temelden 47 metre yükseklikte kil çekirdekli kaya dolgu tipinde imal edilmiş olup, 2.10 milyon metreküp su depolayarak 3 bin 770 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir” ifadelerini kullandı.

DSİ Genel Müdürü Yıldız, şöyle devam etti:

“Yaygın sulaması, milli ekonomiye yılda 3 milyon lira katkı temin edecek ve ayrıca bin 311 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. Malatya Merkez Yaygın Göleti Sulaması İnşaatı, 2021 yılı performans programında yer alan ve bitirilmesi öngörülen işler arasında yer almakta olup, sulama şebekesi inşaat çalışmaları devam etmektedir. 2021 yılı sonuna kadar sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete alınması hedeflenmektedir.”