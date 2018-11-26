Malcolm X'in hayatı Keçiören'de sahnelendi

ABD'de ırkçılığa karşı en etkili mücadeleyi veren siyahi insan hakları savunucusu Malcolm X'in hayatı, Keçiören Belediyesi'nin organize ettiği tiyatro oyunuyla Necip Fazıl Sahnesi'nde vatandaşlarla buluştu. Tiyatroyu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da izledi.

Keçiören Belediyesi, Amerika'da siyahilere ve Müslümanlara uygulanan ırkçılığa karşı duruşu ve verdiği mücadeleyle ismi akıllara kazınan Malcolm X'in hayatını konu alan tiyatro oyununa Necip Fazıl Kısakürek Sahnesi'nde ev sahipliği yaptı. Eylemleri, hayatı ve İslamiyet'i ABD'de temsil edişi örnek olarak gösterilen Malcolm X'i anlatan tiyatro oyunu, Keçiörenliler tarafından ilgiyle izlendi. Hayatı boyunca kolay kolay kimseyle anlaşamayan; edebiyata ve felsefeye hâkimiyetiyle ün salan Malcolm X, kendisini anlatan tiyatro oyunu ile tiyatro severleri büyüledi. Vatandaşların meraklı bakışları arasında sergilenen tiyatro oyununda Malcolm X'in, demokratik sistem içerisinde Müslümanların haklarını savunmak için büyük mücadele verdiği görüldü. Tiyatroda, İslamiyet'in Amerika'da yayılmasına öncülük yapan Malcolm X üzerinden, Allah'ın insanları renklerine bakmaksızın kardeş yarattığı mesajı ise vatandaşlardan büyük alkış aldı. Oyun, iyi bir hatip olan Malcolm X'in kürsüde konuşurken yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmesiyle sona erdi.

Sosyal ve kültürel etkinliklerimiz devam edecek

Malcolm X oyunundan büyük keyif aldığını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Sosyal ve kültürel faaliyetlere Keçiören Belediyesi olarak büyük önem veriyoruz. Tiyatro, müzik ve sinema gibi çeşitli alanlarda vatandaşlarımıza keyifli vakit geçirmeleri için alternatif etkinlikler düzenliyoruz. Keçiören'in dört bir yanında inşa ettiğimiz sosyal ve kültürel tesislerimizi en verimli şekilde kullanmaya devam ediyoruz” dedi.