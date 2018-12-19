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Mali müşavirlerden Başkan Taşdelen'e ziyaret

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimini makamında konuk etti.


Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimi, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret etti. Oda Başkanı Ali Şahin ve oda yöneticileriyle görüşen Taşdelen, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.


Taşdelen'in Çankaya'ya yaptığı hizmetlerden ve başarılı projeleri hayata geçirmesinden dolayı yeniden belediye başkan adayı olarak gösterilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Ali Şahin, “Yeni dönemde de mali müşavirler olarak katkı sunabileceğimiz bir durum olursa her zaman yanınızdayız” dedi.


Verilen destek için teşekkür eden Başkan Alper Taşdelen, belediye başkanlığında halkı kazanmanın önemine değindi. Taşdelen, “4,5 senede halka dokunan projelerle Çankayalıların gönlünü aldık. Yeni dönemde de hız kesmeden çalışmalarımıza devam etmekle birlikte halkımıza hizmet edecek çok daha güzel projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

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