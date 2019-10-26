Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Çalışma Grubu'nu ağırladı. Çocuk göçmenler üzerine inceleme ve araştırma yapmak için Türkiye'ye gelen Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Çalışma Grubuyla yapılan toplantıda konuşan Kamu Başdenetcisi Şeref Malkoç , "Türkiye tarih boyunca insanlık onuru adına göçmenlere kucak açmıştır”dedi.

Çocuk göçmenler üzerine inceleme ve araştırma yapmak için Türkiye'ye gelen Akdeniz Ombudsmanlar Birliği Çalışma Grubuyla yapılan toplantıda konuşan Kamu Başdenetcisi Şeref Malkoç şunları söyledi: “Dünyada üç kritik coğrafya vardır, bunlar Balkanlar, Kafkaslar ve Ortadoğu'dur. Savaşlar burada başlar burada biter. Türkiye bu kritik coğrafyaların ortasında göç yolları üzerinde kuruludur. 1492'de İspanya'da eziyet gören Yahudiler de bu topraklara sığındı, 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın pek çok ülkesinden üst düzey insanlar da Türkiye'ye göç etti. Hatta Ombudsmanlığın ilk kurumsallaştığı yer olan İsveç'in Kralı 12. Şarl Ruslardan kaçarak Osmanlı'ya sığınmış, beş yıl boyunca sığınmacı konumunda yaşamış ve Osmanlı'da tanık olduğu uygulamalar neticesinde Ombudsmanlığı kurumsallaştırmıştır. Yani Türkiye tarih boyunca insanlık onuru adına göçmenlere kucak açmıştır.”

Başdenetçi: Avrupa'nın tavrı bizi incitiyor

Türkiye'nin değişik illerinde yaşayan sığınmacıların sayısının yaklaşık dört milyon olduğunu söyleyen Başdenetçi sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa'da bazı ülkelere 100 binden fazla göçmen gitse dengeleri bozulur. Biz burada bütün kurumların işbirliği içinde dört milyon sığınmacıyla ekmeğimizi paylaşıyoruz. KDK olarak insan hakları ihlali noktasında çözümler üretiyoruz. Çocuk ve Kadın Ombudsmanımız Özlem Hanım UNICEF'le birlikte projeler gerçekleştiriyor. Siz bu ziyaretinizde Ankara ve Konya'daki göçmenlerle görüşeceksiniz ama bence bu görüşmeler eksik kalacak çünkü Antep'i, Urfa'yı da görmelisiniz. Biz Suriyeliler raporumuzu yazarken 10 kenti dolaştık, onlarca kampı ziyaret ettik, yüzlerce sığınmacıyla sohbet ettik. Ve gördük ki dört milyon insanı misafir etmek kolay değil, biz destek görmeyi beklerken yalan yanlış raporlar yazılıyor, haberler yapılıyor, Türkiye'ye Avrupa tarafından büyük haksızlık ediliyor. Bir insan hakları kurumu temsilcisi olarak açıkça söylüyorum Avrupa'nın bu tavrı bizi incitiyor.”