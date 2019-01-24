İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malta Cumhurbaşkanı Preca Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’de bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Preca, Ankara programına Anıtkabir’i ziyaret ederek başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'de bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Preca, Ankara programına Anıtkabir'i ziyaret ederek başladı.


Konuk Cumhurbaşkanı Preca'ya Anıtkabir ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Preca, Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Konuk Cumhurbaşkanı Preca, burada Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.