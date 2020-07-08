İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mamak 1 Eylül'de parkeye dönüyor

Covid-19 sonrası Beyaz Sezon (oynanmamış) ilan edilen Türkiye Basketbol Ligi, 16 Ekim’de yeniden başlıyor.

Covid-19 sonrası Beyaz Sezon (oynanmamış) ilan edilen Türkiye Basketbol Ligi, 16 Ekim'de yeniden başlıyor. Lige katılım için gerekli koşulları gerçekleştiren Mamak Belediyesi, geçen sezon elde ettiği başarılı performansı bu yılda göstermek için parkede ter dökecek.


1 Eylül'de çalışmalara başlayacak olan Yeşil-Beyazlılar'da yola Baş Antrenör Murat Dikmen'le devam edilecek. Dikmen, “Takımı yeniden oluşturma sürecinde öncelikle iç transferleri, sonrasında ise dış transferleri tamamlayacağız. Geçen yıl play-off potasında girmeyi başarmıştık. Bu yıl da aynı başarılı performansı göstermek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.



Maçlar canlı yayınlanacak


Salgın sonrası Mamaklıların spor müsabakalarına hasret kaldığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ülkemiz, aldığı ciddi tedbirler sayesinde korona virüsle mücadele sürecini çok güzel bir şekilde yönetti ve yönetmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bu kriz yönetiminin başarısı tüm dünya ülkelerine örnek oldu. Bu alınan önlemler sayesinde parkeye dönecek takımımızın seyir zevki yüksek maçlarını Mamaklılar canlı yayınlarımız ile izleyebilecek” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.