İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mamak adım adım zirveye

Mamak Gençlik Spor Kulübü, Hentbol Erkekler 1.

Ligi'nde rakibi Mersin İdmanyurdu'nu 32-26 mağlup ederek iddiasını sürdürdü.


Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaşan Yeni Mamak Gençlik Spor Kulübü sahadan 32-26 galip ayrılarak ligdeki üçüncü galibiyetini aldı. Maçta yeşil-beyazlılardan Mikail Yıldırım en skorer oyuncu olurken, Yeni Mamak Gençlik Spor Kulübü ligdeki yerini korumayı başardı. Yeşil-beyazlılar ligin beşinci haftasında Adana'da Seyhan Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşacak.



"İnancımız tam"


Mersin İdmanyurdu karşısında iyi bir oyunla galip geldiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ligin dört maçından üçünden galibiyetle ayrılarak üst sıralardaki yerimizi koruyoruz. Sezon sonunda ise takımımızın ligin zirvesine çıkacağına inancımız tam. Sporcularımızı ve teknik heyeti tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.