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Mamak Aile Merkezleri'nde kayıtlar başladı

Mamak Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri’nde yüz yüze eğitim için kayıtların başladığı duyuruldu.

Mamak Belediyesi Aile Yaşam Merkezleri'nde yüz yüze eğitim için kayıtların başladığı duyuruldu.


Mamak'ta yaşayan ve okuyan gençler, hanımlar ve çocuklar için kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği, farklı alanlardaki kurslarla her kesime hitap eden Aile Merkezleri'nde, yüz yüze eğitim için kayıtlar başladı. Yüz yüze eğitimlerin seyreltilmiş sınıflarda pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirileceği belirtildi.


Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, pandemi nedeniyle sınırlı sayılarda derslerin başladığını belirterek, “Pandemiden dolayı sıkı tedbirler alınarak yüz yüze eğitimlerimiz başladı. Yeni dönemin tüm kursiyerlerimiz, eğitmenlerimiz ve ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.


Aile Merkezlerinde spor, dikiş-nakış, mefruşat, örgü-amigurimi, iğne oyası, cilt bakımı, çocuk gelişimi, İngilizce, bağlama, halk oyunları, diksiyon, takı tasarım, jimnastik, kreş, gibi 20'nin üzerinde branşta eğitimler verilecek. 19. Aile Merkezi'nin de çok yakında hizmete açılacağının müjdesini veren Başkan Köse, “Açtığımız kurs merkezlerimiz Mamaklı hanım kardeşlerimiz tarafından yoğun ilgi görüyor. Açtığımız kurslarımızla Güzel Mamak'ta sosyal hayata zenginlik katıyoruz. Mamak'ın huzur şehri olma yolunda önemli adımlarından biri olarak gördüğümüz ‘sosyal belediyecilik' anlayışımızın en güzel örneklerinden biridir kurs merkezlerimiz. Yaz döneminde olduğu gibi kış döneminde de açılan kurslarımız yine Mamaklı kadınlarımızın uğrak yerlerinden biri olmaya devam ediyor” diye konuştu.

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