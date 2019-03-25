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Mamak Başkan Adayı Köse gençlerle pedal çevirdi

Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, Abidinpaşa’dan Saimekadın’a 10 kilometrelik güzergah boyunca gençlerle birlikte pedal çevirdi.

Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, Abidinpaşa'dan Saimekadın'a 10 kilometrelik güzergah boyunca gençlerle birlikte pedal çevirdi.


Bisiklet turu esnasında yol kenarındaki vatandaşları selamlayan Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan Adayı Köse zaman zaman mola vererek vatandaşlarla sohbet etti. Saimekadın Mahallesi'ne gelindiğinde pedalı bir kez daha çevirip son durakları olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'ne ilerleyen Köse ve gençler, burada da kendilerini bekleyen vatandaşlar tarafından karşılandı.


Halktan yetki almaları halinde, Mamak'taki sportif faaliyetleri destekleyip gelişmesini sağlayacaklarını kaydeden Köse, "Bisiklet sevdalısı gençlerimizle sözleşmiştik. 25 gencimizle birlikte pedal çevirdik. İnşallah bisiklet de dahil, sporun Türkiye'deki üssü Mamak olacak. Mamak'ta bu ortam, atmosfer ve o gençler var. Gençlerimizi olumlu gelişimleri için spora yönlendireceğiz" dedi.


Köse, bisiklet turunun sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.(MH-

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