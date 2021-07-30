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Mamak Belediye Başkanı Köse, asfalt çalışmalarını denetledi

Ankara Mamak Belediyesi’nin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, ulaşımda yaya güvenliği ve araç trafiğini düzenlemek adına başlattığı asfalt, yol açımı, tretuvar ve bordür çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Ankara Mamak Belediyesi'nin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, ulaşımda yaya güvenliği ve araç trafiğini düzenlemek adına başlattığı asfalt, yol açımı, tretuvar ve bordür çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Aşık Veysel ve Peyami Safa Mahallelerinde sürdürülen afsalt çalışmalarını yerinde denetleyerek eksiklikler konusunda talimat verdi. Ulaşım yatırımlarına büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Köse, “İlçemizdeki mevcut yollar ile yeni açılan imar yollarının bakım ve onarımı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ulaşım hizmetlerine büyük önem veriyoruz. İlçemizdeki cadde ve sokakları ihtiyaçlara göre yenilemeye devam edeceğiz” dedi.


Gece-gündüz asfalt seferberliği


Sene başından itibaren 45 milyon 263 bin 880 kg asfalt serimi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Köse, ilçenin dört bir yanında gece gündüz çalışarak asfalt seferberliğini sürdürdüklerini kaydederek, “64 Mahallemizde herhangi bir yol problemi varsa vatandaşlarımız hiç kuşkuya düşmesin. Ekiplerimiz anında müdahale için gece gündüz hazır bekliyor. Belediyemizin tüm imkânlarını muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerimizin hizmetindedir. Her mahalleye eşit hizmet götürme gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

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