Mamak Belediye Başkanı Köse esnafla istişarelerini sürdürüyor

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Kayaş Mahallesi'nde ve Mamak Çarşı İçi'nde yaşayan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu. İş yerlerine gerçekleştirdiği ziyarette esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Köse, esnaf ve vatandaşla sohbet ederek talepleri dinledi. Genç, yaşlı herkesin ilgi gösterdiği ziyarette Başkan Köse, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, “En güzeli gönülden gönüle açılan yollar, kurulan köprülerdir. Halkımızla her zaman hemhal oluyor ve bize söyleyeceklerini dinliyoruz. Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte geleceğe taşıyoruz” dedi.