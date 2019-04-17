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Mamak Belediye Başkanı Köse: "Kapımız herkese açık"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, iş, siyaset, sivil toplum temsilcileri ve Mamaklı vatandaşların tebriklerini kabul ediyor.


Yoğun çalışma temposunda ziyaretine gelen konuklarla yakından ilgilenen Başkan Köse, “Mamak bizim ortak paydamız. Bu ortak paydayı daha da güzelleştirmek için her kesimin fikirlerini önemsiyor ve değerlendiriyoruz. Bizleri bu önemli göreve layık gören herkese teşekkür ediyorum. Kapımız herkese açık” dedi.


Mamak'ın her geçen gün daha da gelişip büyüdüğünü ifade eden Köse, “Yapacağımız çalışmaların toplumun her kesimine hitap etmesini istiyoruz. Bunun için de bu çalışmaları beraber yaparak başarıya imza atmak istiyoruz” diye konuştu.

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