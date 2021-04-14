Mamak Belediye Başkanı Köse son 2 yılın en başarılısı seçildi

Mamak Belediye Başkanı Köse, son 2 yılın en başarılı ilçe belediye başkanı seçildi. ORC Araştırma şirketi, 2019-2021 yıllarını kapsayan en başarılı ilçe belediye başkanları anketinin sonuçlarını paylaştı. 31 Mart 2019 seçimlerinde yüzde 50.4 oy alarak Mamak Belediye Başkanı seçilen Murat Köse, yüzde 63.4 başarı durumu ile son 2 yılın en başarılı ilçe belediye başkanı seçildi. 2019 ve 2020 yılını hizmet aşkıyla dolu bir yıl olarak geçirdiklerinin altını çizen Başkan Köse, “En başarılı belediye başkanları arasında yer almak gurur verici. Bu başarıyı yakalamamızın en büyük sebebi bize inanan, bize güvenen hemşehrilerimizdir. Onların sayesinde güzel Mamak'ta göreve geldiğimiz günden itibaren büyük bir özveriyle çalışıyoruz. İlçemizi hak ettiği noktaya getirmek için gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimizi durmadan, yorulmadan sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı yatırımlar, sosyal ve kültürel belediyecilik ile halkla gönül bağı kurmuş bir belediye anlayışı olmak üzere üç temel esas üzerinde gerçekleştiriyoruz. Hizmetleri üretirken sadece Mamak'ı değil, Ankara'yı düşünüyoruz. Ankara'yı besleyen değerler üretiyoruz. Ankara markasına neler katabiliriz, bunu düşünüyor ve buna göre üretiyoruz. Derdimiz eserler bırakmaktır, gönüller kazanmaktır. Bereketli, yatırımlarla ve insan odaklı hizmetlerle dolu iki yılı geride bıraktık. 2021'de daha çok çalışacağız; gayret edeceğiz ve eserlerimize yenilerini ekleyeceğiz. Doğru işler yaparak, hemşehrilerimizin sesi olmak mutluluk verici. İlk günkü heyecanla, ilk günkü aşkla çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

19 Mart-7 Nisan tarihleri arasında 25 bin seçmenin üzerinde tüm ilçelerde çatı yöntemiyle gerçekleştirildiği belirtilen araştırmada Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, en başarılı belediye başkanı seçildi. Köse'yi yüzde 62.6 başarı durumu ile İzmit Belediye Başkanı Kaplan Hürriyet, yüzde 60.5 başarı durumu ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan izledi.