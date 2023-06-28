Mamak Belediye Başkanı Köse, vatandaşlarla bayramlaştı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bayram namazını Mamak'ta Hz. Ömer Camii'nde kıldı, ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurban Bayramı heyecanı kılınan bayram namazları ile başladı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bayram namazını Hz. Ömer Camii'nde kıldı. Başkan Murat Köse, bayram namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı. Camiye gelen çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Köse, oyuncak hediye etti.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bayram namazı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayrama ulaştıran Rabbime hamd ediyorum. İlk bayram namazımı rahmetli babamla birlikte kıldığım Hz. Ömer Camii'nde bu bayram da bayram namazı kılmak nasip oldu. Ahirete irtihal eden büyüklerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Rabbim, hak yolu üzerinde ayaklarımızı sabit eylesin, dünya hayatında bizleri helalden hiçbir zaman ayırmasın, rızası ile cennetini nasip eylesin inşallah” dedi.