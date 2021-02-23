Mamak Belediye Başkanı Köse'den Ankaragücü taraftarlarına ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, MKE Ankaragücü'nün taraftar grubu Gecekondu Derneği'ni ziyaret etti.

MKE Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu Derneği'nin öncüsü Ali İmdat ile görüşen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ankaragücü'nün memleketin ortak sevdası olduğunu belirterek takımın çok daha iyi yerlere geleceğine inancının tam olduğunu kaydeden Başkan Köse, “Ankaragücü'ne her şeyden önce miras gözüyle bakmak lazım. Gecekondu Derneği, Ankaragücü'müze 48 yıldır köklü taraftar grubu olarak destek olmaya devam ediyor. Spor, dostluk ve kardeşlik diyerek güzel etkinlikler yapıyorsunuz. Sizleri bu güzel hizmetler için tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Köse'nin kendilerine hep destek olduğunu ifade eden Gecekondu Grup Lideri Ali İmdat, “Mamak Belediye Başkanı Murat Köse geldiği günden beri Ankaragücü için, biz taraftarlar için hep destek olmaya çalıştı. Kardeşliğiniz için Allah sizden razı olsun” diye konuştu.