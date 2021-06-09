Mamak Belediye Başkanı Köse'den ATO Başkanı Baran'a ziyaret

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ATO Başkanı Gürsel Baran'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Köse, Mamak Belediyesi'nin salgın koşullarına rağmen faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü belirterek, kademeli normalleşme ile birlikte hizmete başlayan iş yerlerine ziyaret gerçekleştirdiklerini anlattı. Köse, “Alışveriş yerlerini ve işletmeleri ziyaret ettim, yeniden açılmayla birlikte hareketlilik yaşandığını ve geleceğe ilişkin umut olduğunu gördüm” dedi.

ATO Başkanı Baran, pandemi sürecinde uygulanan kısmi kapanma, tam kapanma gibi tedbirler ile birlikte sosyal izolasyonun artırılmasının hizmet sektörü çatısı altında yer alan sektörleri etkilediğini kaydetti. Kademeli normalleşmeyle birlikte hizmet sektöründe canlanma yaşandığını anlatan Baran, “Okulların tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte yurt, kantin ve servis aracı işletmecileri de ekonomik faaliyetlerine dönmüş olacak” diye konuştu.

Baran, pandemi süresince sektörlerin gündeminde yer alan konuları ilgili ve yetkili makamlara aktardıklarını ve çözüm üretilmesine katkı sağladıklarını da ifade etti.

Ziyarette ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile ATO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Acar ve Halil İlik de yer aldı.