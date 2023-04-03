İhlas Haber Ajansı

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, iftar çadırında yemek dağıttı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Ramazan ayının ruhuna eşlik etmek için Akdere iftar çadırında yemek dağıttı.


Paylaşmanın, birlik ve beraberliğin diğer adı Ramazan-ı Şerif Mamak'ta dolu dolu geçiyor. Mahalle iftarları, millet kıraathanelerinde kurulan iftar sofralarının yanısıra iftar çadırları da dolup taşıyor. Akdere ve Ekin iftar çadırlarında her akşam sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.


Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de Ramazan ayının ruhuna eşlik etmek için Akdere iftar çadırındaydı. Kepçeyi eline alan Başkan Murat Köse, kazanların başına geçti, vatandaşla hem sohbet etti, Ramazanlarını tebrik etti hem de yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi kazan başında gören Mamaklılar, hem şaşırdı hem sevindi. Vatandaşlar, Başkan Murat Köse'ye Ramazan ayı dolayısıyla verilen hizmetler için teşekkür etti.


“Her akşam beş binden fazla hemşerimizle iftar sofralarında buluşuyoruz”


Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Her akşam beş binden fazla hemşerimizle iftar sofralarında buluşuyoruz. Ramazan bereket ayıdır, bereket paylaştıkça çoğalır. Allah oruçlarımızı, ibadet ve dualarımızı kabul eylesin” dedi.

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