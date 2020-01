Mamak Belediyesi 2019 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleşti.

Mamak Belediyesi 2019 yılı değerlendirme toplantısı yaptı. Bir kafe de yapılan toplantıda Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, ilk 9 ayın değerlendirmesini yaparak icraatlarını anlattı.

Belediye olarak adaletli milli manevi değerlerle geleneğimize bağlı olarak ehliyet ve liyakata dikkat ettiklerini belirten Köse şöyle konuştu:

“Samimiyet ve gayretle yönettiğimiz değerle tüyü bitmemiş yetimin hakkını gözeten, çevreye doğaya dikkat ederek tasarruflu bir şekilde modern zamanın akıllı bilişim sistemlerini kullanarak mekana hakim olan ve doğumdan ölüme hizmet eden bir belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimizle var olmak istiyoruz. 9 ay geçti devir aldığımız belediyeyi bulunduğu yerden daha da güzel yerlere götürmek için çalışıyoruz. Bugüne kadar bir sistem vardı. Biz bu sistemi daha da verimli daha da etkili götürmeye çalışıyoruz. Mevcut uygulamaları değiştirmeye başladık. Bununda uzantılarını görmeye başladık. Biz 24 saat şehrimizi takip etme, 24 saat şehrimizden haberdar olma gibi bir anlayışa sahibiz. Dolayısıyla gelir gelmez özellikle gündüzleri ekiplerimiz sahada geceleyin de sokakta olmak için bir çalışma başlattık. Mamagı 6 bölgeye ayırdık. 6 tanede mobil ekip kurduk. Zabıta ve güvenlik görevlilerimizden oluşan 6 tane ekip. Bunlar akşam 20.00 başlıyor, sabaha kadar Mamagın her tarafını geziyorlar. Bizim yaptığımız koruyucu önlem biz emniyet güçlerimizin yaptığını yapmıyoruz. Sadece biz denetim yapıyoruz. Bir taraftan da bizim gece ekiplerimiz var. Gece çalışmaları yapıyoruz. Ama rahatsız etmeden olması lazım. Her an sokakta ne oluyor ? diye kaygımız uygulamalarda da böyle bir yol açtı. Biz gece gündüz milletimizin yanında ve milletimizin emrinde olduğumuzu uygulamaya başladık. “

“Milletimizin kendi kredisi geçer”

Gönül Çarşısı projesi hakkında bilgiler veren Köse şunları kaydetti:

“Projelerimiz şuanda faaliyette. Gönül çarşısı söyle bir şey tamamen bir market anlayışıyla donatılması, iğneden ipliğe ne varsa donatılması şeklinde. ‘Gönül Çarşısı' Boğaziçin de şuanda faaliyette. 'Gönül Çarşısı' kartı olan vatandaşlarımız istediği zaman neye ihtiyaca varsa onu alıyor. Kartlarımızda para yok kredi var. Gönül çarşısında para geçmez. Milletimizin kendi kredisi geçer. İnşallah uygulamaya başladık. Uygulamayı devam ettirirken bağışçılarımız oluşmaya başladı. Bizde destek verelim diye. Bağışcılara da özel bir hesap açarak, isteyen bağış da bulunuyor.”

“Ekolojik Köy Temmuz Ağustos ayında inşaat tamamlanacak”

Belediye olarak gelenek ve göreneklere bağlı olduklarını belirten Köse, “Bizim köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerimiz var. Gökçeyurt ve Kutlugün bunlardan bir tanesidir. Bizden önce başlayan projeler vardı. Orada bir konak vardı inşaat halinde bizde inşaatı tamamlayarak geçen ay konağımızı açtık. Konaklar eskiden köy odası olarak düşünülen yerlerdi. Orada o köylüler orada oturur muhabbet ederlerdi. Biz geleneklerimize bağlılığımızı burada sürdürmek istiyoruz. Dolasıyla Gökçeyurt ve Kutlugün mahallerimize yeni konaklar yapmak üzere karar aldık. Projelerimizi tamamladık. Tam bir Ankara evi olacak şekilde Kızılcaköyde Ortaköyde EskiBayındırda ve Kusunlarda 4 tane köy konağı yapmaya başladık. Yerleriyle ilgili plan ve projeleri tamamladık. Biz doğaya temiz suya vurgu yaptık. Artık insanlar doğaya dönmek istiyorlar. Bizde Mamağımızı özellikle bu yönünü ortaya çıkararak yerli ve yabancı turistlere güzel bir mekan oluşturmak üzere ‘Ekolojik Köy' sözü vermiştik. Bunun ilk aşamasına başladık. İnşallah Ağustos aylarında inşaatımız tamamlanacak” diye konuştu.

“Kiralık araçlar konusunda aylık neredeyse 10 milyon liralık bir tasarruf sağladık”

Belediye olarak tasarrufa gittiklerinin altını çizen Köse, “Biz bir hesaplama yaptık. Kiralık araçlar konusunda aylık neredeyse 10 milyon liralık bir tasarruf sağladık. 10 milyonda bizim için büyük bir para gerçekten, bizim bütçemiz yaklaşık 380 milyon civarında, 10 milyonda büyük bir para, bizde dolasıyla bir tasarruf sağlamış olduk. Kendi araçlarımızla beraber 2-3 senede kendini amorti eden bir hale geleceğiz. Araçlarımızın markalarını da bir kademe indirdik. Sonuçta Mamak bir şehir merkezi bir araç olsun yeterlidir. Biz belediye olarak ekonomiyi çok önemsiyoruz. Bizde bu açıdan bir tasarruf uygulamasına gittik” dedi.

“Mamak'ta bundan sonra kar yağışı olduğunda kaldırım dahil temizliyoruz”

Yoğun kar yağışından oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olduklarını ifade eden Köse:

“Biz aylarından önce bunların hazırlıklarını yaptık. Bin tane personelimizi 161 noktada 100 tane aracımızla görevlendirdik. Yaz ayından itibaren donanımlarımızı hazırladık. Kar küreme sistemleri ve tuzlama sistemleri bunlarla hazır. Bundan 3 hafta önce bir tatbikat yapalım dedikten sonra akşamına kar yağdı. Bizde hemen sokaklara çıktık. Güzel Mamağ'ımızda ana caddelere ve ara sokaklara tuzlama yaparak açtık. Önceki hafta çok yoğun olmasa da bir kar yağışı oldu. Biz bütün araçlarımızla sokaklardaydık. Mamak'ta bu anlamda bundan sonra kar yağışı olduğunda kaldırım dahil temizliyoruz. 2 tane kaldırımlar için püskürtmeli araç aldık. Donanımlarımızı artırıyoruz. Ne kadar çok donanımlarımızı artırırsak o kadar hizmete sunmuş olacağız. Biz bunları yaparken özellikle üniversiteler de işbirliği içerisindeyiz” dedi.

“Bizim şöyle hedefimiz var, gençler en az bir alanda spor yapsın istiyoruz”

Gençlere sporu teşvik edeceklerini vurgulayan Köse gençlerin her zaman yanında olacaklarını belirtti. Köse daha sonra şu ifadeleri kullandı:

“Bizim Mamak Spor Kulüplerimiz var. Basketbol 1'inci Lig de bir basketbol takımımız var. Takımızla gurur duyuyoruz ve bir üst lige çıkması için mücadele ediyoruz. Tabi sadece profesyonel spor değil, gençlerimizin spor yapması konusunda da teşvik ediyoruz. Bizim şöyle hedefimiz var, gençler en az bir alanda spor yapsın istiyoruz. Bu anlamda olağanüstü bir çalışma yapıyoruz. Gençlerimizin her alanda spor yapması konusunda teşvik ediyoruz. Her alanda her branşta gençlere yönelik teşvikler yapıyoruz. Sağlıklı hayatın sporla ancak mümkün olduğunu dolasıyla spor alanlarımızın artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz.”

Daha sonrasında basın mensupların sorularını cevaplandıran Köse,Köse yaptıkları çalışmalara bundan sonra kırmızı bayrak dikeceklerini ifade etti.