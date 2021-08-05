Mamak Belediyesi, Ankara Üniversitesi ile işbirliğine imza attı

Musiki Muallim Mektebinde gerçekleşen protokol töreninde, mutabakat zaptı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar tarafından imzalandı. İş birliğinin Mamak'ta gerçekleşecek projelere önemli katkılar sağlayacağının altını çizen Başkan Köse, “Bilgi güçtür, bilgiye ulaşmanın en rahat sağlandığı yerler üniversitelerdir. Ankara Üniversitesi ile belediyemiz arasında yapılan bu protokolü bizler çok önemsiyoruz. Umarım hem belediyemiz hem de üniversitemiz şehrimiz açısından çok güzel projelere imza atar. Sahadaki hızımızı ve pratikliğimizi Ankara Üniversitesi'nin akademik birikimi ve gücü ile birleştirerek daha da güzel hizmetler üreteceğiz” dedi.

El birliğiyle şehrimize hizmet edeceğiz

Protokolün hayırlı olması temennisinde bulunan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünüvar da, Mamak'ta yapılacak çalışmalara protokolle destek vereceklerinin altını çizerek, “Mamak'ın gelişimi ve sosyal ve kültürel çalışmaları hızlandırmayı hedefleyen bir ortaklıkla şehrimize hizmet edeceğiz” dedi.