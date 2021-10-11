İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde farklı kazandı

Türkiye Basketbol Ligi 2.

haftasında Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, evinde konuk ettiği Balıkesir BŞB Basketbol Takımı'nı 105-88 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.


Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda çekişmeli geçen maçta yüzde 51 (15/29) oranında üçlük isabeti oynayan yeşil-beyazlılar ribaundlarda da rakibine 30-19 gibi farklı bir üstünlük kurdu. Yeşil-beyazlılarda Chance Comanche 22 sayı, 12 ribaund, Marlain Veal 30 sayı (3/7 üçlük), 4 ribaund, 7 asist, 4 top çalma, Utku Yücedağ 15 sayı (3/5 üçlük), 4 ribaund, 3 asist, Melih Kapucu 11 sayı (3/4 üçlük), 3 ribaund ile en skorer oyuncular oldu.



21-0'lık seri yakaladılar


İlk çeyreğe 4/5 üçlükle başlayan Mamak Belediyesi'ne, konuk ekip cevap vermekte gecikmedi ve periyodu 32-24 önde bitirdi. İkinci çeyreğe de etkili oyunu ile başlayan konuk ekibin baskısını kıran yeşil-beyazlılar, pota altında etkili oyunu ile skoru lehine çevirdi ve soyunma odası 44-43 önde gitti. Çekişmeli başlayan 3. çeyreğin sonunda seri yakalayan Mamak Belediyesi bu periyodu da 78-68 önde tamamlamayı başardı. Rüzgarı arkasına alan yeşil-beyazlılar 4. çeyrekte 21-0'lık seri yakalayarak denk başlayan maçı 105-88 gibi farklı bir skorla kazanmayı başardı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.