Mamak Belediyesi Basketbol Takımı potada rakibine geçit vermedi

Türkiye Basketbol Ligi'nin 6'ncı haftasında Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde Manisa Büyükşehir Basketbol takımını ağırladı. Yeşil-beyazlılar çekişmeli giden karşılaşmada parkeden üstün olarak ayrıldı.

Türkiye Basketbol Ligi 6. haftasında Manisa Büyükşehir Basketbol Takımı'nı, Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı rakibini 102-99 mağlup etti.

“Mamak ilk yarıda üstünlüğünü korudu”

İlk çeyreğe etkili başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, rakibine pota altında geçit vermeyerek rakibini dış atışlara zorladı. Yeşil-Beyazlıların pivotu Comanche ise boyalı alanda iyi ritim yakaladı ve skoru 15-9'a taşıdı.Molaya giden konuk ekip moladan istediği gibi dönemedi ve Mamak Belediyesi Basketbol Takımı üstünlüğü korudu ve bu çeyreği 23-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyuna iyi başlayan konuk ekip 8-0'lık seri yakalayarak 29-28 öne geçmeyi başardı. Çeyreğin bitimine 5 dakika kala Mamak'ın yıldızı Veal, üçlükleriyle takımını tekrar öne geçirdi ve Yeşil-Beyazlılar devre arasına 47-45 önde gitti.

"Uzatmada 8-0'lık seri yakaladılar"

Uzatmada tecrübeli oyuncuları ile yayın gerisinden skor kaydeden Manisa maçın bitimine 3 dakika kala skoru 94-90 getirerek farkı 4 sayıya kadar çıkardı. Cevap vermekte gecikmeyen Yeşil-Beyazlılar, 8-0'lık seri yakaladı ve 98-94 öne geçmeyi başardı.Kalan dakikalarda da üstünlüğü bırakmayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı karşılaşmadan uzatma sonunda 102-99 galibiyetle ayrıldı.