Mamak Belediyesi Basketbol Takımı yarı finalde

Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek finalinde, Akhisar Belediyesi Spor Kulübü'nü eleyen Mamak Belediyesi Basketbol Takımı yarı finale yükseldi.

Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda Akhisar Belediyesi Spor Kulübü'nü 94-93, ikinci maçında ise deplasmanda 91-80 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yeşil-Beyazlıların yarı finaldeki rakibi ise Samsunspor oldu.

"Kazanma alışkanlığımız var"

Yeşil-Beyazlıların kazanma alışkanlığı olan bir takım olduğunu ifade eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Başantrenörü Murat Dikmen, "Ligin en çok sayı atan ve yiyen ikinci takımıyız. Hücum maç kazandırıyor ama savunma şampiyon yapıyor. O yüzden bu seride iyi savunma yapmamız gerektiğini düşünerek biraz daha sert savunma yapmaya odaklanmıştık. Nitekim galip gelerek meyvesini aldık. Bütün oyuncularımız yedek oyuncu olmadıklarının takımın bir parçası olduklarının farkında. Hepsine bir yerde görev düşüyor ve çıkıp hepsi de görevini yapıyor. Burada herkes birbirine inanan ve iyi karakterli insanlardan olduğu için yolun sonunda başarı da hep sizinle olmuş oluyor" ifadelerini kullandı.