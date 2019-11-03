Mamak Belediyesi Basketbol zirveye oynamaya devam ediyor

Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasında 1881 Düzce Belediye'yi evinde konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 97-78 galibiyetle ayrıldı.

Yeşil-Beyazlılar oynadığı dört maçın üçünü kazanarak ligde de ikinci sıraya yerleşti. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yeşil-Beyazlılardan Ogün Sevinç 10 sayı, 3 asist, Mustafa Baki Görür 16 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Hamit Sezaver 12 sayı (2/3 üçlük), 4 ribaund, 5 asist, Rick Tarrant 25 sayı, 6 ribaund, 8 asist, Lotanna Nwogbo 21 sayı, 9 ribaund ile öne çıkan isimler oldu.

Baştan sona üstünlük kurdular

Maça 10-2'lik seriyle başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, ilk periyodu 23-15 önde tamamladı. Ön sahayı çabuk geçip rakip savunma yerleşmeden skor üreten Başkent ekibi ikinci çeyrekte de oyunu tamamen domine etmeyi başardı. Farkı 23 sayıya çıkartan yeşil-beyazlılar soyunma odasına 50-27'lik skorla gitti. Üçüncü çeyrekte temposunu devam ettiren Yeşil-Beyazlılar son çeyreğe 77-57 önde girdi. Dördüncü çeyrekte rakibin direncini pota altındaki savunmasıyla iyice kıran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sahadan 97-78 galip ayrıldı.