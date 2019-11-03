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Mamak Belediyesi Basketbol zirveye oynamaya devam ediyor

Türkiye Basketbol Ligi’nin 4.

Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasında 1881 Düzce Belediye'yi evinde konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmadan 97-78 galibiyetle ayrıldı.


Yeşil-Beyazlılar oynadığı dört maçın üçünü kazanarak ligde de ikinci sıraya yerleşti. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yeşil-Beyazlılardan Ogün Sevinç 10 sayı, 3 asist, Mustafa Baki Görür 16 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Hamit Sezaver 12 sayı (2/3 üçlük), 4 ribaund, 5 asist, Rick Tarrant 25 sayı, 6 ribaund, 8 asist, Lotanna Nwogbo 21 sayı, 9 ribaund ile öne çıkan isimler oldu.



Baştan sona üstünlük kurdular


Maça 10-2'lik seriyle başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, ilk periyodu 23-15 önde tamamladı. Ön sahayı çabuk geçip rakip savunma yerleşmeden skor üreten Başkent ekibi ikinci çeyrekte de oyunu tamamen domine etmeyi başardı. Farkı 23 sayıya çıkartan yeşil-beyazlılar soyunma odasına 50-27'lik skorla gitti. Üçüncü çeyrekte temposunu devam ettiren Yeşil-Beyazlılar son çeyreğe 77-57 önde girdi. Dördüncü çeyrekte rakibin direncini pota altındaki savunmasıyla iyice kıran Mamak Belediyesi Basketbol Takımı sahadan 97-78 galip ayrıldı.

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