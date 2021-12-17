Mamak Belediyesi düzenlediği konserle kulakların pasını sildi

Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yeni yıl heyecanını unutulmaz bir konserle yaşadı. Mamak Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen konserde birbirinden seçkin sanatçılarının seslendirdiği eserler dinleyenleri mest etti.

Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yeni yıl heyecanını unutulmaz bir konserle yaşadı. Mamak Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen konserde birbirinden seçkin sanatçılarının seslendirdiği eserler dinleyenleri mest etti. Mamak'ı sanatla ve sanatçıyla buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile insana dokunan işlere imza atmaya devam edeceğiz. Mamaklılar sanattan, sanatçılarımız da dinleyicilerinden uzak kalmayacak” dedi.