İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mamak Belediyesi Hentbol Takımı, Mersin'den galip döndü

Türkiye Hentbol Federasyonu Erkeler 1.

Ligi 19. haftasında Mersin İdmanyurdu Spor Kulübü ile karşılaşan Mamak Belediyesi GSK Hentbol Takımı sahadan 27-36 galip ayrıldı.


Bu maçı geride bırakarak hafta içinde oynanacak Eskişehir Orman Spor Kulübü karşılaşmasına odaklandıklarını ifade eden Mamak GSK Hentbol Takımı Antrenörü İdris Tan, “Ligin en kritik maçından galibiyetle ayrılarak, şampiyonluğa daha da yaklaşmak istiyoruz. Elde edeceğimiz galibiyet bizi hem liderliğe yükseltecek hem de hedefimize olan inancımızı daha artıracak” dedi.


Ligde eksik maçı bulunan yeşil-beyazlılar yarın lider Eskişehir Orman Spor Kulübü ile karşılaşacak. Mamak Belediyesi GSK maçtan beraberlik ya da galibiyet alması durumunda liderliğe yerleşerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşacak.


Öte yandan Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçta yeşil-beyazlılardan Mikail Yıldırım 11 gol ile skora en çok katkı veren oyuncu oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.