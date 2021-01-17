Mamak Belediyesi kar timi her an teyakkuzda

Ülke genelini etkisi altına almaya başlayan kar yağışının, yaşamı olumsuz yönde etkilememesi için Mamak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan, "Kar Timleri" çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteorolojinin kar yağışı uyarısını dikkate alan Mamak Belediyesi, karla mücadele ekibini sıkıntı oluşabilecek noktalarda hazır bekletiyor. Mamak Belediyesi Kar Timi 4 adet 44 kar küreme, 12 kamyon, 10 kamyon tuzlama, 14 adet kazıyıcı-yükleyici kepçe, 2 loder, 4 greyder, 54 kamyon, kamyonet, 5 kaldırım küreme filosu ile nöbetteler. Meteorolojinin hava tahmini uyarılarına karşı teyakkuzda olan ekip, ilçe genelinde 161 kritik noktada, bin personel ve yüz araçla kar, tipi ve buzlanmaya karşı mücadele ediyor. İhtiyaç duyulan tüm noktalarda ana arterler ve sokaklar başta olmak üzere caddelerde de yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekip, 24 saat görev yapıyor.

"Bireysel tedbirlerimizi ihmal etmeyelim”

Karla mücadele kapsamında gösterdikleri gayretlerden dolayı belediye çalışanlarına teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Uzun zamandır beklediğimiz kar yağışları çok şükür başladı. İnşallah ülkemiz ve ilçemiz için bereketli olur. Kar yağışıyla birlikte belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerimiz hemen görevlerine başladılar. Hemşehrilerimiz ve ilçemize gelen misafirlerin rahat ve güvenli ulaşım sağlamaları için 7/24 ekiplerimiz görev başındadır. Gerekli bölgelerde tuzlama ve yol açma çalışmalarını yaptık. Herkesin belirlenen kurallara uymaları çok önemlidir. Araç ve trafik güvenliği için kış lastiği, zincir vb. bireysel tedbirlerimizi ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı.